نارتھ ایسٹ پمپنگ اسٹیشن پر لائن کی مرمت شروع

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)ترجمان واٹر کارپوریشن نے اپنے اعلامیہ میں بتایا کہ کے نارتھ ایسٹ پمپنگ اسٹیشن پر K-II کی 48 انچ قطر والی رائزنگ مین لائن میں پانی کے رساؤ کا معاملہ سامنے آیا ہے۔

جس کے باعث واٹر کارپوریشن نے ہنگامی بنیادوں پر مرمتی کام کا آغاز کر دیا ہے ۔ ترجمان کے مطابق K-II پمپنگ اسٹیشن کی 48 انچ قطر والی مرکزی پانی کی لائن کی مرمت کے دوران متعلقہ وال کو بھی تبدیل کیا جائے گا۔ مرمتی کام 24 گھنٹے کی مسلسل شفٹوں میں جاری رہے گا ۔ ترجمان نے بتایا کہ مرمتی کام کو 48 گھنٹوں کے اندر مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ۔ مرمتی سرگرمیوں کے باعث نارتھ ایسٹ پمپنگ اسٹیشن کے 11 میں سے 3 پمپس کو عارضی طور پر بند کیا گیا ہے جبکہ دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر بھی ایک پمپ مرمتی ضرورت کے باعث عارضی طور پر بند رکھا گیا ہے ۔ 

