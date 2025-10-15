صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس افسران کے خلاف ایف آئی آر کے اندراج سے متعلق درخواست پر فیصلہ

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) ایڈیشنل سیشن جج ایسٹ نے پولیس افسران کے خلاف ایف آئی آر کے اندراج سے متعلق دائر درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے تھانہ شاہ فیصل کالونی کے ایس ایچ او کو ہدایت دی ہے کہ اگر درخواست کے مندرجات میں قابلِ گرفت جرم ظاہر ہوتا ہے تو فوری طور پر مقدمہ درج کیا جائے ۔

 عدالت نے قرار دیا کہ پولیس کا فرض ہے کہ ایسے معاملات میں شکایت موصول ہونے پر بلا تاخیر کارروائی کرے ۔درخواست ایڈووکیٹ ناصر حیات کی جانب سے سیکشن 22-A اور 22-B ضابطہ فوجداری کے تحت دائر کی گئی تھی، درخواست گزار کے مطابق واقعہ 3 ستمبر 2025 کی رات تقریباً دو بجے پیش آیا جب کچھ پولیس اہلکار جن میں سے بعض وردی میں اور بعض سادہ لباس میں تھے بغیر لیڈی پولیس کے گھر میں داخل ہوئے ۔ انہوں نے پورے خاندان کو یرغمال بنایا، گالیاں دیں اور بہنوئی نثار حیدر کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ دو لاکھ پینتیس ہزار روپے نقد، چالیس ہزار روپے مالیت کے زیورات اور لائسنس یافتہ اسلحہ چھین لیا گیا۔ عدالت نے حکم نامے میں مشاہدہ کیا کہ پیش کی گئی انکوائری رپورٹ جانبدارانہ اور نامزد ملزمان کے حق میں ہے ۔

