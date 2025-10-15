انتشار کی سیاست کسی بھی شکل میں مناسب نہیں،ایم پی پی
کراچی (این این آئی)مرکزی کمیٹی ایم پی پی (میری پہچان پاکستان)نے ریاست کی جگہ سیاست اور انتشار کی سیاست اور ملک کو مشکلات سے دوچار کرنے والی تمام قوتوں کی مذمت کی ہے ۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان میں انتشار کی سیاست کسی بھی شکل میں ہو مناسب نہیں۔ بھارتی پراکسی وار اور افحغانستان کا بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں اور خود افواج کا حملہ پاکستان کو چیلنج تھا۔پاکستان کو کمزور ریاست سمجھنے کی غلطی کرنے والے نشان عبرت ہوں گے ۔ پاکستان عظیم ریاست ہے ۔مذہبی جماعت ہو یا سیاسی جماعت ملک کے مفاد کو اولیت دیں۔حکومت بیڈ گورننس سے حالات کو کشیدہ نہ کرے ،تشددکو رد کرتے ہیں۔ سیکورٹی فورسز کے شانہ بشانہ ہیں۔