افغان کیمپ خالی ہونے کے بعد قبضہ مافیا سرگرم،تجاوزات کی کوششیں

  • کراچی
کراچی(آئی این پی)افغان کیمپ خالی ہونے کے بعد قبضہ مافیا سرگرم ہوگئی، کیمپ میں تجاوزات کی روک تھام کیلئے خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کی درخواست کی گئی ہے ۔

ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ نے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو درخواست دی ہے ، جس میں کہا گیا ہے کہ افغان کیمپ تھانہ گلشن معمار اور ڈسٹرکٹ ویسٹ کراچی کی حدود میں واقع ہے ۔یہ علاقہ 3 ہزار 117 مکانات پر مشتمل ہے ، 200 سے 250 پاکستانی خاندانوں کے مکانات بھی اس میں شامل ہیں۔اس سے قبل کیمپ میں تقریباً 15 ہزار 680 افغان مقیم تھے، 14 ہزار 296 افغان باشندے واپس افغانستان جاچکے ہیں، باقی ایک ہزار 384 افغان شہری اب بھی وہاں مقیم ہیں۔ڈی آئی جی ویسٹ نے بتایا کہ بعض لینڈ مافیا عناصر اور ناجائز قبضہ کرنے والے سرگرم ہوگئے ہیں۔ا اراضی کے کچھ حصوں پر ناجائز قبضہ، تجاوزات کی کوششیں کی جارہی ہیں۔

