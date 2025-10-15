خصوصی افراد کے لئے 80ایکڑ پر شہر بنانے کا اعلان
شہر شارع بھٹو کیساتھ قائم ہوگا،یہ احسان نہیں، ریاست کی ذمہ داری ہے وزیر محنت کابصارت سے محروم افراد میں معاون آلات تقسیم کی تقریب سے خطاب
کراچی (اسٹاف رپورٹر)وزیر محنت و افرادی قوت سندھ و سماجی تحفظ سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو صحت، تعلیم اور روزگار فراہم کرے اور خصوصی افراد کیلئے ان سہولیات کی فراہمی کی ذمہ داری اس سے بھی زیادہ بنتی ہے ۔ خصوصی افراد کیلئے پاکستان کے علاوہ دنیا کے کئی ممالک میں ایسا شہر نہیں ہوگا جو سندھ حکومت شارع بھٹو کے ساتھ 80 ایکڑ پر بنانے جارہی ہے ۔ پرائیویٹ سیکٹرز اپنا کاروبار کرنے آتے ہیں اس لئے ہم ان پر یہ دباؤتو نہیں ڈال سکتے کہ وہ خصوصی افراد کا اپنے کاروبارمیں بھی سرکاری طرح کا کوئی کوٹہ مختص کریں لیکن خصوصی افراد اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کریں کہ پرائیویٹ سیکٹرز خود ان کو ملازمتیں دینے پر مجبور ہوجائیں۔ سندھ حکومت خصوصی افراد کے لئے جو کچھ بھی کررہی ہے وہ پیپلز پارٹی کے منشور، چیئرمین بلاول بھٹو، آصف علی زرداری اور وزیر اعلٰی سندھ کے وژن کے تحت کررہی ہے اور یہ کوئی احسان نہیں ہے بلکہ یہ ان کا حق ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پیر پاکستان ایسوسی ایشن آف بلائینڈ (سندھ)کے تحت بصارت سے محروم افراد کے عالمی دن کے موقع پر \"سفید چھری کی حفاظت\" کی مناسبت سے مقامی ہوٹل میں منعقدہ بصارت سے محروم افراد میں معاون آلات کی تقسیم کی تقریب سے بحیثیت مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پر صوبائی وزیر نے ایسوسی ایشن کے صوبے بھر کے 19 سینٹرز میں بصارت سے محروم افراد میں معاون آلات کی تقسیم کئے ۔