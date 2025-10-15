پہلی ٹرانسجینڈر ڈاکٹر کو لائسنس نہ ملنے پر ہائیکورٹ کا نوٹس
عدالت نے پی ایم ڈی سی ودیگر فریقین سے 7نومبر تک جواب طلب کرلیااداروں کا تنازع ڈاکٹر کے مستقبل کو متاثر کر رہا ہے ،جبران ناصر ایڈووکیٹ
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ نے پاکستان کی پہلی ٹرانسجینڈر ڈاکٹر ڈاکٹر سارہ گل کی جانب سے پی ایم ڈی سی رجسٹریشن اور میڈیکل پریکٹس لائسنس کے عدم اجرا کے خلاف دائر درخواست پر پی ایم ڈی سی اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 7 نومبر تک جواب طلب کرلیا۔ سماعت کے دوران جبران ناصر ایڈووکیٹ نے مؤقف اختیار کیا کہ ڈاکٹر سارہ گل نے 2021 میں جناح میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج سے ایم بی بی ایس مکمل کیا تاہم اب تک انہیں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی جانب سے رجسٹریشن اور پریکٹس لائسنس جاری نہیں کیا گیا۔ وکیل نے بتایا کہ جناح میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج اب سہیل یونیورسٹی میں ضم ہو چکا اور ضم ہونے سے قبل یہ ادارہ جامعہ کراچی سے منسلک تھا تاہم ضم ہونے کے بعد یونیورسٹی نے مؤقف اختیار کیا کہ وہ ایک علیحدہ ادارہ بن چکی ہے لہٰذا اب اس کے پاس رسائی نہیں ۔ جبران ناصرنے بتایا کہ پی ایم ڈی سی کا مؤقف یہ ہے کہ طلبہ کا ریکارڈ اپ ڈیٹ کرنا یونیورسٹی کی ذمہ داری ہے جبکہ یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ ریکارڈ تک رسائی نہ ہونے کے باعث وہ اپ ڈیٹ نہیں کر سکتی۔ اداروں کے درمیان ذمہ داری کے تعین کا تنازع ڈاکٹر سارہ گل کے بنیادی حقِ روزگار کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے ۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد پی ایم ڈی سی اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 7 نومبر تک جواب طلب کرلیا۔