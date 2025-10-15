چڑیا گھر کی مادہ ریچھ رانو کو محفوظ پناہ گاہ منتقل کرنے کا حکم
بے زبان جانوروں کو قید میں رکھ کر اذیت دینا مذہب اور قانون دونوں کے منافی ،ہائیکورٹ کاکے ایم سی پراظہار برہمی جانوروں کو انسانوں کی تفریح کے لیے قید کرنا ظلم کی انتہا ،تفریح کے مواقع ختم ہوتے ہیں تو ہو جائیں،جسٹس اقبال کلہوڑو
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ نے کراچی چڑیا گھر میں مادہ ریچھ ’’رانو‘‘ کے لیے ناقص اور غیر انسانی انتظامات پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے دو روز کے اندر رانو کو اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ بے زبان جانوروں کو قید میں رکھ کر اذیت دینا مذہب اور قانون دونوں کے منافی ہے ۔ جسٹس اقبال کلہوڑو کی سربراہی میں سندھ ہائیکورٹ کے بینچ نے کراچی زو میں مادہ ریچھ رانو کی حالتِ زار سے متعلق درخواست کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران کنزرویٹر وائلڈ لائف اور سینئر ڈائریکٹر کراچی زو عدالت میں پیش ہوئے ۔ عدالت نے کراچی میونسپل کارپوریشن اور زو انتظامیہ پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے ایسی حالت میں رانو کو کیسے رکھا جا سکتا ہے ؟ ہر کام کے لیے عدالت کے حکم کا انتظار کیوں کیا جاتا ہے ؟ آپ خود سے اپنے کام کیوں نہیں کرتے ۔سینئر ڈائریکٹر کراچی زو نے مؤقف اختیار کیا کہ رانو کی حالت اتنی خراب نہیں جتنی بیان کی جا رہی ہے اور اس کے لیے مناسب جگہ اور خوراک فراہم کی جا رہی ہے ۔ ان کے مطابق رانو کا پنجرہ بھی معیاری ہے جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کے بیان کی سائنسی بنیاد کیا ہے ؟ کسی ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ ریچھ کے لیے کتنی جگہ درکار ہوتی ہے ؟ کے ایم سی کے وکیل نے تجویز دی کہ رانو کے معائنے کے لیے ویٹنری ڈاکٹرز کی ٹیم تشکیل دی جا سکتی ہے تاہم عدالت نے یہ مؤقف مسترد کرتے ہوئے واضح حکم دیا کہ عدالت کوئی کمیٹی نہیں بنائے گی، رانو کو دو روز کے اندر اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کی محفوظ پناہ گاہ میں منتقل کیا جائے ۔ سرکاری وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ رانو کو منتقل کرنے سے عوام کو دستیاب تفریح کے مواقع ختم ہو جائیں گے ۔ جس پر جسٹس اقبال کلہوڑو نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ لوگوں کی تفریح کے لیے جانوروں کو بند کریں گے ؟ آپ کس صدی میں رہ رہے ہیں؟ دنیا بھر کے مہذب معاشروں میں جانوروں کو قدرتی ماحول میں رکھا جاتا ہے ۔ جانوروں کو انسانوں کی تفریح کے لیے قید کرنا ظلم کی انتہا ہے ۔ اگر تفریح کے مواقع ختم ہوتے ہیں تو ہو جائیں، مگر ظلم ختم ہونا چاہیے ۔