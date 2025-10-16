خصوصی افراد کیلئے بنیادی سہولتیں یقینی بنانے کے احکامات
تمام عدالتوں میں اسپیشل افراد کے لیے خصوصی واش رومز تعمیر کیے جائیں چیف جسٹس ہائیکورٹ کی وہیل چیئر اور ریمپ کی سہولت فراہمی کی ہدایت
کراچی (عبدالحسیب خان)سندھ بھر کی عدالتوں میں خصوصی افراد کے لیے سہولیات کے فقدان پر چیف جسٹس سندھ ہائیکورٹ کی ہدایت پر تمام اضلاع میں معذور افراد کے لیے بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے احکامات جاری کر دیے گئے ۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر ایکسس ٹو جسٹس سہیل احمد مشوری نے صوبے بھر کے سیشن ججز کو مراسلہ ارسال کیا ہے جس میں معذور افراد کے لیے عدالتی عمارتوں میں سہولیات کی کمی پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے ۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس سندھ ہائیکورٹ نے تمام اضلاع میں وہیل چیئر اور ریمپ کی سہولت کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے تاکہ خصوصی افراد کو عدالتی کارروائی تک رسائی میں مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ مراسلے کے مطابق چیف جسٹس نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ سندھ کی تمام عدالتوں میں اسپیشل افراد کے لیے خصوصی واش رومز تعمیر کیے جائیں۔ مراسلے سے منسلک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صوبے کے 30 اضلاع میں سے صرف 16 اضلاع میں سائلین کے لیے مجموعی طور پر 36 وہیل چیئرز دستیاب ہیں جبکہ صوبے کے دیگر اضلاع میں یہ سہولت تاحال میسر نہیں۔ مزید بتایا گیا ہے کہ سندھ بھر میں 98 عدالتی عمارتیں قائم ہیں تاہم ان میں سے صرف 32 عمارتوں میں ہی ریمپ کی سہولت موجود ہے جس کے باعث معذور افراد کو عدالتوں میں داخلے کے دوران شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔ رپورٹ کے مطابق مزید 61 عمارتوں میں ریمپ تعمیر کرنے کی ضرورت ہے۔