صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خصوصی افراد کیلئے بنیادی سہولتیں یقینی بنانے کے احکامات

  • کراچی
خصوصی افراد کیلئے بنیادی سہولتیں یقینی بنانے کے احکامات

تمام عدالتوں میں اسپیشل افراد کے لیے خصوصی واش رومز تعمیر کیے جائیں چیف جسٹس ہائیکورٹ کی وہیل چیئر اور ریمپ کی سہولت فراہمی کی ہدایت

کراچی (عبدالحسیب خان)سندھ بھر کی عدالتوں میں خصوصی افراد کے لیے سہولیات کے فقدان پر چیف جسٹس سندھ ہائیکورٹ کی ہدایت پر تمام اضلاع میں معذور افراد کے لیے بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے احکامات جاری کر دیے گئے ۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر ایکسس ٹو جسٹس سہیل احمد مشوری نے صوبے بھر کے سیشن ججز کو مراسلہ ارسال کیا ہے جس میں معذور افراد کے لیے عدالتی عمارتوں میں سہولیات کی کمی پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے ۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس سندھ ہائیکورٹ نے تمام اضلاع میں وہیل چیئر اور ریمپ کی سہولت کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے تاکہ خصوصی افراد کو عدالتی کارروائی تک رسائی میں مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ مراسلے کے مطابق چیف جسٹس نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ سندھ کی تمام عدالتوں میں اسپیشل افراد کے لیے خصوصی واش رومز تعمیر کیے جائیں۔ مراسلے سے منسلک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صوبے کے 30 اضلاع میں سے صرف 16 اضلاع میں سائلین کے لیے مجموعی طور پر 36 وہیل چیئرز دستیاب ہیں جبکہ صوبے کے دیگر اضلاع میں یہ سہولت تاحال میسر نہیں۔ مزید بتایا گیا ہے کہ سندھ بھر میں 98 عدالتی عمارتیں قائم ہیں تاہم ان میں سے صرف 32 عمارتوں میں ہی ریمپ کی سہولت موجود ہے جس کے باعث معذور افراد کو عدالتوں میں داخلے کے دوران شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔ رپورٹ کے مطابق مزید 61 عمارتوں میں ریمپ تعمیر کرنے کی ضرورت ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح، چیف کمشنر

راول ڈیم، گندگی پھیلانے والوں کیخلاف کارروائی شروع

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 4 دکانیں سیل، 3 لاکھ جرمانہ

اسلام آباد، 24 گھنٹے میں ڈینگی کے 37 نئے کیس رپورٹ

رشتہ کے تنازع پر عمر رسیدہ خاتون کو قتل کرنے والے مجرم کو عمرقید

2منشیات فروشوں کو قید اور جرمانے کی سزائیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن