صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاڑکانہ:گھریلو تنازع پر کلہاڑیوں کے وار سے بیوی قتل

  • کراچی
لاڑکانہ:گھریلو تنازع پر کلہاڑیوں کے وار سے بیوی قتل

لاڑکانہ(بیورورپورٹ)تھانہ رحمت پور کی حدود گاؤں جڑیوچانڈیو میں ملزم نے گھریلو تنازع پر بیوی کوقتل کردیا۔ ملزم بیوی کوکلہاڑیوں کے وار سے قتل کرنے کے بعدفرارہوگیا۔۔۔

پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے چانڈکا اسپتال منتقل کردی۔مقتولہ کی والدہ نے بتایا کہ دامادنے گھریلو تنازع پر بیٹی نصیباں کو قتل کیا۔ ملزم اپنے 2بچوں 8 سالہ قدیر اور 7 سالہ کنزاکولے کر فرار ہوگیا ۔ مقتولہ کی والدہ نے نے ڈی آئی جی اور ایس ایس پی لاڑکانہ سے بیٹی کو قتل کرنے والے ملزم کو گرفتار کرکے انصاف فراہم کرنے کی اپیل کی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈی ایچ کیو ٹوبہ میں ڈائیلسز مشینیں خراب، مریض پریشان

کمشنر فیصل آباد کا انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ

اے سی کمالیہ کی کارروائیاں، ناجائز منافع خوروں پر جرمانے

جھنگ پولیس کی کارروائی، اغوا شدہ خواجہ سرا ملتان سے بازیاب

جڑانوالہ میں صحت کی سہولیات بہتر بنانے کے اقدامات تیز

موسمی بیماریاں ، نزلہ، کھانسی،بخار کے مریضوں میں اضافہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن