لاڑکانہ:گھریلو تنازع پر کلہاڑیوں کے وار سے بیوی قتل
لاڑکانہ(بیورورپورٹ)تھانہ رحمت پور کی حدود گاؤں جڑیوچانڈیو میں ملزم نے گھریلو تنازع پر بیوی کوقتل کردیا۔ ملزم بیوی کوکلہاڑیوں کے وار سے قتل کرنے کے بعدفرارہوگیا۔۔۔
پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے چانڈکا اسپتال منتقل کردی۔مقتولہ کی والدہ نے بتایا کہ دامادنے گھریلو تنازع پر بیٹی نصیباں کو قتل کیا۔ ملزم اپنے 2بچوں 8 سالہ قدیر اور 7 سالہ کنزاکولے کر فرار ہوگیا ۔ مقتولہ کی والدہ نے نے ڈی آئی جی اور ایس ایس پی لاڑکانہ سے بیٹی کو قتل کرنے والے ملزم کو گرفتار کرکے انصاف فراہم کرنے کی اپیل کی ہے ۔