میرپورخاص:2 ملزموں کو 25 25 برس قید، جرمانے کی سزا
میرپورخاص (بیورو رپورٹ) عدالت نے 2 ملزمان کو25،25برس قید سمیت 2لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ایڈیشنل سیشن جج میرپورخاص سید ندیم ظفر ہاشمی نے میرپورخاص ڈگری پولیس اسٹیشن میں درج مقدمے میں نامزد ملزمان مولا بخش رند اور۔۔۔
نظیر رند کو جرم ثابت ہونے پر 25،25سال قید اور2 لاکھ روپے جرمانہ عائد کرتے ہوئے کیس کا فیصلہ سنا یا ۔واضح رہے کچھ عرصہ قبل کیس میں نامزد ملزم وزیر علی رند جو مولا بخش اور نظیر رند کے بھائی کو بھی 25 سال اور 2لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی۔