میرپورماتھیلو:اسسٹنٹ کمشنرکی زیرقیادت تجاوزات کے خلاف آپریشن
میرپورماتھیلو(نمائندہ دنیا)میرپورماتھیلو میں اسسٹنٹ کمشنر کی زیرنگرانی تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران ریڑھیوں اورٹھیلوں کوہٹادیاگیا۔اسسٹنٹ کمشنرڈاکٹر رانا حسیب کی نگرانی میں اینٹی انکروچمنٹ فورس اور میونسپل کمیٹی میرپورماتھیلو کے عملے نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔۔۔
آپریشن کے دوران ہوٹل کے باہرقائم تجاوزات اوردیگرسامان ہٹا دیا گیا۔شہر کی مختلف سڑکوں اور مارکیٹوں سے تجاوزات بھی ختم کر دی گئیں۔گھنٹہ گھرتا بھٹائی چوک پر کھڑے لوڈر رکشے اورٹھیلوں کے باعث ٹریفک جام رہنے کی شکایات پر تمام مالکان کومتبادل جگہ فراہم کرکے سٹی روڈ کو خالی کرالیا گیا،اسسٹنٹ کمشنررانا حسیب نے تاجر وں کو ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ دکاندار سامان اندر رکھیں تاکہ خواتین سمیت شہریوں کوکوئی دشواری نہ ہو۔انہوں نے مزیدہدایت دیتے ہوئے کہاکہ کرائے کے دکانوں کے سامنے قائم اسٹال بھی ختم کریں ورنہ سخت کارروائی کی جائے گی۔