پولیو ٹیموں سے عدم تعاون،غیر حاضری پر 42 افسران کو نوٹس
سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ کی تین دن میں وضاحت جمع کرانے کی ہدایت
کراچی (محمد اشھد) کمشنر کراچی کی رپورٹ پر محکمہ بلدیات سندھ کا سخت نوٹس، سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ نے 42 افسران کو نوٹس جاری کردیا۔ نوٹس کے متن کے مطابق افسران پولیو ٹیموں کو تعاون فراہم کیے بغیر ڈیوٹی سے غیر حاضر رہے ۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیو مہم 13 اور 14 اکتوبر کو جاری رہی۔ تمام افسران کو 3 دن میں وضاحت جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ افسران کو فوری طور پر متعلقہ اسسٹنٹ کمشنرز کو رپورٹ کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے ۔ غفلت برتنے پر یونین کونسلوں اور یونین کمیٹیوں کے سیکریٹریز کو بھی تنبیہ کے ساتھ خط بھیجاگیا ہے ۔