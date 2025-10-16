صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے این ایف کارروائیاں،7 ملزم گرفتار ایک کروڑ 31 لاکھ مالیت کی منشیات برآمد

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) اے این ایف کا ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن، 3 کارروائیوں میں 7 ملزم گرفتار، 1 کروڑ 31 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 175.8 کلوگرام چرس برآمد کرلی۔۔۔

سدھار بائی پاس فیصل آباد روڈ کے قریب گاڑی سے 126 کلوگرام چرس برآمد،2 ملزم گرفتار، جبل نور بس اسٹینڈ کوئٹہ کے قریب رکشہ سے 45 کلوگرام چرس برآمد ، 3 ملزم گرفتار، مندرہ ٹول پلازہ جی ٹی روڈ راولپنڈی کے قریب گاڑی سے 4.8 کلوگرام چرس برآمد کر کے 2 ملزم گرفتار کرلئے گئے ۔ تما م کارروائیوں کے انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔

