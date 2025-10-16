منعم ظفر اور محمد فاروق کی سراج درانی کے انتقال پر تعزیت
کراچی (اسٹاف رپورٹر)امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان اور جماعت اسلامی کے رکن سندھ اسمبلی محمد فاروق نے سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔۔۔
منعم ظفر خان نے تعزیتی بیان میں کہا کہ مرحوم آغا سراج درانی نے سندھ اسمبلی میں پارلیمانی اقدار کے فروغ اور ایوان کے وقار کی سربلندی کے لیے نمایاں کردار ادا کیا۔ وہ باوقار، سنجیدہ اور متوازن رویّے کے حامل سیاست دان تھے ۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے ، اُنہیں اپنی جوارِ رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبرِ جمیل عطا فرمائے ۔محمد فاروق نے کہا کہ آغا سراج درانی نے صوبے میں پارلیمانی، سیاسی اور جمہوری روایات کے استحکام کے لیے قابلِ قدر خدمات انجام دیں۔