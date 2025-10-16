صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نئے صوبے بنانے سے ملکی معیشت فعال ہوگی، ایس ایم تنویر

  • کراچی
کراچی (بزنس رپورٹر) پیٹرن انچیف یونائیٹڈ بزنس گروپ ایس ایم تنویر نے کہا کہ ملکی خوشحالی نئے صوبوں کے قیام سے مشروط ہے ، نئے صوبے بنانے سے ملکی معیشت فعال ہو گی۔۔۔

 ایس ایم تنویر نے اپنے بیان میں کہا حکومت ایف پی سی سی آئی کے ڈسٹرکٹ اکانومی کے منصوبے پر عمل کرے ، ڈسٹرکٹ اکانومی کا منصوبہ جامع معاشی فریم ورک ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اختیارات کی مرکزیت معیشت کے لئے زہر قاتل ہے ، اسلام آباد میں بیٹھ کر ملکی معیشت نہیں چلائی جاسکتی معاشی فیصلے مقامی قیادت کو کرنے دیں، ضلعی معیشت مضبوط کئے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے ۔پیٹرن انچیف نے کہا کہ 200 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ نئے صوبوں کے قیام سے ممکن ہے ، اختیارات کی مرکزیت معیشت کو بانجھ کر چکی ہے ، معاشی نمو کے امکانات معدوم پڑ گئے ہیں۔ایس ایم تنویر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی جی ڈی پی ایلون مسک کی دولت سے بھی کم ہے ،ایلون مسک 500 ارب ڈالر کا مالک ہے جبکہ پاکستان کی جی ڈی پی 411 ارب ڈالر ہے ۔ 

