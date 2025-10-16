عالمی میری ٹائم ڈے پر سیمینار اور تقریب کا انعقاد
بلیو اکانومی کے فروغ کیلئے اسٹیک ہولڈرز میں تعاون، شراکتداری مضبوط بنانے پر زور ہماری ذمہ داری ہے سمندری ماحول کے تحفظ کو یقینی بنائیں، وائس ایڈمرل فیصل عباسی
کراچی (اے پی پی) عالمی میری ٹائم ڈے 2025 ’’ہمارے سمندر، ہماری ذمہ داری، ہمارا موقع‘‘کے عنوان کے تحت بدھ کو منایا گیا، جس میں پائیدار ترقی، ماحولیاتی تحفظ اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے بلیو اکانومی کے فروغ کی غرض سے تمام اسٹیک ہولڈرز کے درمیان تعاون اور شراکت داری کو مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔اس موقع کی مناسبت سے دی ناٹیکل انسٹیٹیوٹ پاکستان نے انسٹیٹیوٹ آف شپ بروکرز پاکستان، چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف لاجسٹکس اینڈ ٹرانسپورٹ اور پاکستان مرچنٹ نیوی آفیسرز ایسوسی ایشن کے اشتراک سے کراچی میں ایک روزہ سیمینار اور تقریب کا انعقاد کیا۔تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈر کراچی وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی تھے ۔ اس موقع پر پاکستان نیوی، مرچنٹ نیوی، پورٹ اتھارٹیز، سفارتکاروں، تعلیمی ماہرین اور میری ٹائم تنظیموں و اداروں کے نمائندگان نے شرکت کی۔وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی نے اپنے خطاب میں کہا کہ عالمی میری ٹائم ڈے کا موضوع ہمیں اس حقیقت کی یاد دہانی کراتا ہے کہ سمندر ہماری مشترکہ میراث ہے ، جو زندگی، تجارت، آب و ہوا اور حیاتیاتی تنوع کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے ، لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سمندری ماحول کے تحفظ، ضابطہ بندی اور استحکام کو یقینی بنائیں تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے اسے محفوظ رکھا جا سکے ۔
انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی بیشتر بین الاقوامی تجارت کا انحصار سمندر پر ہے ، جو خوراک، روزگار، ماحولیاتی استحکام اور ترقی کے نئے مواقع فراہم کرتا ہے ۔ بلیو اکانومی کے وسیع امکانات کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے تجویز کیا کہ میرین انفرااسٹرکچر، پورٹس، شپ یارڈز، جدید لاجسٹکس، ویئر ہاؤسنگ اور ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کی جائے ، جبکہ ماحول دوست ایندھن، گرین شپنگ اور عالمی میری ٹائم معیار پر عمل درآمد کو فروغ دیا جائے ۔تحقیق، اختراع اور علاقائی و عالمی تعاون کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بحری سائنسز میں ترقی اور نیوی، صنعت، تعلیمی اداروں، حکومت، آئی ایم او اور علاقائی ممالک کے ساتھ شراکت داری ہی ترقی کی ضامن ہے ، پاکستان نیوی سمندری حدود اور مواصلاتی راستوں کی حفاظت کے ذریعے قومی تجارت کے تسلسل کو یقینی بناتی ہے اور مرچنٹ نیوی عالمی منڈیوں کو جوڑنے اور معیشت کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے ، ہمیں مل کر چیلنجز کو پیشرفت اور سمندر کو پاکستان کی بلیو اکانومی کی بنیاد میں تبدیل کرنا ہوگا۔
اس موقع پر ریئر ایڈمرل سلمان الیاس منیجنگ ڈائریکٹر کراچی شپ یارڈ نے شپ بلڈنگ، جدید آلات کی تنصیب اور نوجوانوں کی تربیت کے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ایرم تنویر ڈائریکٹر جنرل پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کراچی نے پاکستان کے میری ٹائم سیکٹر کی استعداد اور کراچی پورٹس کے کردار کو اجاگر کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس 2025 3 تا 6 نومبر کو ایکسپو سینٹر کراچی میں منعقد ہوگی۔تقریب کے ابتدائی اجلاس میں کیپٹن نِش وجیاکُلتھلاکا، کیپٹن علی اصغر خان، عبد اللطیف صدیقی، کیپٹن محمد خورشید خالد، زوہیب نوید اور دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ آخر میں معزز مہمانوں کو شیلڈز پیش کی گئیں۔