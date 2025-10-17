ملیر :سیکڑوں ایکڑ سرکاری اراضی کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا انکشاف
تحقیقات شروع، سیکریٹری لینڈ یوٹیلائزیشن،ڈی سی ملیر سے ریکارڈ طلب کرلیا گیا
کراچی (رپورٹ:آغا طارق)ملیر میں اربوں روپے مالیت کی 1729 ایکڑ سرکاری زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا اسکینڈل سامنے آ گیا۔ اینٹی کرپشن حکام نے معاملے کی تحقیقات شروع کرتے ہوئے لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری اور ڈپٹی کمشنر ملیر سے ریکارڈ طلب کر لیا ۔مذکورہ لینڈ اسکینڈل معاملے کی تحقیقات نیب میں بھی جاری ہے۔بتایاگیا ہے کہ ابراہیم حیدری، مراد میمن، گڈاپ، بن قاسم اور شاہ مرید کے علاقوں میں ریکارڈ میں جعلسازی کر کے مختلف افراد کو زمینیں الاٹ کی گئیں۔ سرکاری زمین بااثر شخصیات کو غیر قانونی طور پر الاٹ کیے جانے کے معاملے کی اینٹی کرپشن نے باضابطہ تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اینٹی کرپشن کے تحقیقاتی افسر نے لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری اور ڈپٹی کمشنر ملیر کو الگ الگ خطوط لکھ کر ریکارڈ فراہم کرنے کی درخواست کی ۔ اینٹی کرپشن حکام کے مطابق ضلع ملیر کی دیہہ ڈانڈو میں 55 ایکڑ، 26 ایکڑ، 15 ایکڑ، 30 ایکڑ، 40 ایکڑ، 25 ایکڑ، 20 ایکڑ اور 45 ایکڑ نان کلاس زمین کے غیر قانونی الاٹمنٹ کی شکایات موصول ہوئی ہیں، جن کا ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ اسی طرح دیہہ ٹو میں 40 ایکڑ جبکہ دیہہ آبدار میں 280 ایکڑ، 260 ایکڑ، 145 ایکڑ، 135 ایکڑ، 190 ایکڑ اور 298 ایکڑ نان کلاس زمین مختلف افراد کو غیر قانونی طور پر الاٹ کیے جانے کا انکشاف ہوا ۔