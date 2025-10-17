صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کلینک میں غلط انجکشن لگنے سے نوجوان جاں بحق

  • کراچی
کلینک میں غلط انجکشن لگنے سے نوجوان جاں بحق

کراچی(اسٹاف رپورٹر)نیوکراچی نور خان گوٹھ میں کلینک کے اندر مبینہ غلط انجکشن لگنے سے نوجوان جاں بحق ہوگیا۔پولیس کے مطابق متوفی 22 سالہ مجاہد کو بخار کی شکایت پر علاقے کے کلینک لایا گیا تھا۔۔۔۔

 لواحقین نے الزام عائد کیا کہ کلینک کے ڈاکٹر نے مجاہد کو انجکشن لگایا جس طبیعت زیادہ بگڑ گئی،طبیعت بگڑنے سے مجاہد انتقال کرگیا۔پولیس نے بتایا کہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا ہے ۔لواحقین پوسٹ مارٹم کرانے پر راضی نہیں،وجہ موت جاننے کے لیے لاش کا پوسٹ مارٹم ہونا ضروری ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ