کلینک میں غلط انجکشن لگنے سے نوجوان جاں بحق
کراچی(اسٹاف رپورٹر)نیوکراچی نور خان گوٹھ میں کلینک کے اندر مبینہ غلط انجکشن لگنے سے نوجوان جاں بحق ہوگیا۔پولیس کے مطابق متوفی 22 سالہ مجاہد کو بخار کی شکایت پر علاقے کے کلینک لایا گیا تھا۔۔۔۔
لواحقین نے الزام عائد کیا کہ کلینک کے ڈاکٹر نے مجاہد کو انجکشن لگایا جس طبیعت زیادہ بگڑ گئی،طبیعت بگڑنے سے مجاہد انتقال کرگیا۔پولیس نے بتایا کہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا ہے ۔لواحقین پوسٹ مارٹم کرانے پر راضی نہیں،وجہ موت جاننے کے لیے لاش کا پوسٹ مارٹم ہونا ضروری ہے۔