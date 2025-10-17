صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
صوبائی وزیر شاہینہ شیر علی کا دورہ ملیر پولیو مہم کی کارکردگی کا جائزہ لیا

کراچی (اسٹاف رپورٹر)صوبائی وزیر برائے ترقی نسواں شاہینہ شیر علی اور ڈپٹی کمشنر ملیر سلیم اللہ اوڈھو نے یوسی مظفرآباد ملیر کا دورہ کیا اور ۔۔۔

پولیو مہم کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر شاہینہ شیر علی نے پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کرنے والے والدین سے ملاقات کی اور انہیں پولیو کے نقصانات سے متعلق تفصیلی آگاہی دی۔ صوبائی وزیر کی جانب سے والدین کو قائل کرنے کے بعد ان کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے ۔ اس موقع پر انکاری والدین نے صوبائی وزیر اور ڈپٹی کمشنر ملیر کے سامنے یہ عہد کیا کہ وہ آئندہ ہر بار اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گے ۔ صوبائی وزیرنے کہا کہ  ٹیمیں بچوں کو پولیو ویکسین پہنچانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہیں۔

 

