لیاقت علی خان کی خدمات قومی تاریخ کا روشن باب ، علی خورشیدی

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)شہیدِ ملت لیاقت علی خان کی برسی کے موقع پر حق پرست اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی نے مزارِ قائد پر حاضری دی، شہیدِ ملت کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور ۔۔۔

ان کے ایصالِ ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی اور شہیدِ ملت کے درجات کی بلندی کیلئے دعا کی۔ بعد ازاں علی خورشیدی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لیاقت علی خان کی ملک کے لیے دی گئی قربانیاں اور خدمات ہماری قومی تاریخ کا روشن باب ہیں۔ انہوں نے اصولوں، دیانت اور حب الوطنی کی ایسی مثال قائم کی جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔

 

