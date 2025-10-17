صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلامی جمعیت طالبات جامعہ کراچی کے زیرِ اہتمام یومِ معلم کا انعقاد

  کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)اسلامی جمعیت طالبات جامعہ کراچی نے اپنی دیرینہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس سال بھی یومِ معلم نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا۔ ۔۔۔

اس موقع پر جمعیت طالبات کی جانب سے مختلف شعبہ جات کے اساتذہ کو اعزازی تحائف پیش کیے گئے اور ان کی علمی و اخلاقی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کیا گیا۔ استاد قوم کے معمار اور رہنما ہوتے ہیں جو طلبہ کی فکری و اخلاقی تربیت میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ جمعیت ہر سال یومِ معلم کے موقع پر اساتذہ کے احترام اور ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر یہ مہم منعقد کرتی ہے تاکہ طلبہ میں احترامِ استاد کا جذبہ مزید اجاگر ہو۔اساتذہ کی جانب سے بھی اسلامی جمعیت طالبات کے اس جذبہ احترام کو سراہا گیا۔

 

