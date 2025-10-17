صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سانگھڑ:رشتے کے تنازع پر فائرنگ، ایک شخص جاں بحق،4زخمی

سانگھڑ:رشتے کے تنازع پر فائرنگ، ایک شخص جاں بحق،4زخمی

سانگھڑ(نمائندہ دنیا)تعلقہ شہدادپورکے ولیو لاشاری گاؤں میں رشتے کے تنازع پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، 4افرادزخمی ہوگئے ۔پولیس کے مطابق فائرنگ کاواقعہ رشتے کے تنازع پرپیش آیا۔ ایک سال قبل جبارنامی نوجوان نے پسند کی شادی کی تھی۔۔۔

شادی کے بعدددونوں خاندانوں میں کشیدگی پیدا ہوگئی تھی۔ جاں بحق نوجوان کے لواحقین نے مخالفین پر ایک خاتون کے اغواکاالزام بھی عائدکیاہے ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ مقتول کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاکے حوالے کردی گئی ہے ۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد کشیدگی کی صورتحال کے پیش نظر علاقے میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کردی گئی۔

 

