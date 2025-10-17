صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹنڈوآدم:دہشتگردحملے میں شہیدفوجی جوان کی نمازجنازہ ادا

ٹنڈوآدم (نمائندہ دنیا)دہشت گردحملے میں شہیدفوجی جوان کی نمازجنازہ اداکردی گئی۔نمازِ جنازہ میں بڑی تعدادمیں شہریوں نے شرکت کی۔۔۔

نمازجنازہ کے بعدشہید فوجی جوان شہریارکومکمل فوجی اعزازکے ساتھ سپردخاک کردیاگیا۔ شہریار بلوچستان میں دہشت گردحملے میں زخمی ہونے کے بعدکراچی میں زیرعلاج تھے ۔ شہیدکاجسدخاکی لوہارگلی میں ان کے آبائی گھرپہنچنے پرفضا پاک فوج زندہ باد اورشہیدکے لیے نعروں سے گونج اٹھی۔شہید کی نمازِ جنازہ پرانا تبلیغی مرکز میں ادا اور حاجی اسماعیل شاہ قبرستان میں تدفین کی گئی۔پاک فوج کے بریگیڈیئر کاشف، تعلقہ چیئرمین غلام مرتضیٰ جونیجو، سانول ڈیرو سمیت سیاسی، سماجی، اور مذہبی تنظیموں کے رہنماؤں کے علاوہ بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔شہریوں نے شہید کو بھرپور انداز میں خراج عقیدت پیش کیا۔

 

