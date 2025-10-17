میرپورخاص:قتل کیس کا معمہ حل،ماموں، کزن، دوست قاتل نکلے
میرپورخاص (بیورو رپورٹ)بلائنڈ مرڈر کیس کا معمہ حل، ماموں، کزن اور دوست قاتل نکلے ۔ ڈی ایس پی عامر بھٹی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ پھلاڈیوں میں جاوید سولنگی کو 12 روز قبل اس کے ماموں ممتاز سولنگی۔۔۔
، کزن سکندر سولنگی اور قریبی دوست عطا خاصخیلی نے بیدردی سے قتل کر دیا تھا، 17 ستمبر کو جاوید سولنگی کے لاپتا ہونے پر مقدمہ درج کیا گیا۔ تحقیقاتی ٹیم نے مختلف پہلوؤں سے تفتیش کی اورتینوں ملزموں ممتاز سولنگی، سکندر سولنگی اور عطا خاصخیلی کو گرفتار کرلیا، جنہوں نے دوران تفتیش اعتراف جرم کرلیا۔ ملزموں نے بتایا کہ مقتول جاوید سولنگی نے اپنے ماموں ممتاز سولنگی کو موبائل کی دکان کھول کر دی تھی، تاہم ممتاز کے مسلسل نقصان اور تلخ کلامی کے باعث تینوں نے مل کر منصوبہ بنا کر جاوید کو قتل کر کے لاش جھاڑیوں میں چھپا دی۔ بعد ازاں پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے گمشدگی کا ڈرامہ رچایا۔