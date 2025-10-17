صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرپورخاص:قتل کیس کا معمہ حل،ماموں، کزن، دوست قاتل نکلے

  • کراچی
میرپورخاص:قتل کیس کا معمہ حل،ماموں، کزن، دوست قاتل نکلے

میرپورخاص (بیورو رپورٹ)بلائنڈ مرڈر کیس کا معمہ حل، ماموں، کزن اور دوست قاتل نکلے ۔ ڈی ایس پی عامر بھٹی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ پھلاڈیوں میں جاوید سولنگی کو 12 روز قبل اس کے ماموں ممتاز سولنگی۔۔۔

، کزن سکندر سولنگی اور قریبی دوست عطا خاصخیلی نے بیدردی سے قتل کر دیا تھا، 17 ستمبر کو جاوید سولنگی کے لاپتا ہونے پر مقدمہ درج کیا گیا۔ تحقیقاتی ٹیم نے مختلف پہلوؤں سے تفتیش کی اورتینوں ملزموں ممتاز سولنگی، سکندر سولنگی اور عطا خاصخیلی کو گرفتار کرلیا، جنہوں نے دوران تفتیش اعتراف جرم کرلیا۔ ملزموں نے بتایا کہ مقتول جاوید سولنگی نے اپنے ماموں ممتاز سولنگی کو موبائل کی دکان کھول کر دی تھی، تاہم ممتاز کے مسلسل نقصان اور تلخ کلامی کے باعث تینوں نے مل کر منصوبہ بنا کر جاوید کو قتل کر کے لاش جھاڑیوں میں چھپا دی۔ بعد ازاں پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے گمشدگی کا ڈرامہ رچایا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ