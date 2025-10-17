صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
سکھر:ترقیاتی کام ادھورے ،حادثات معمول، شہری پریشان

پراناسکھر،نمائش،قریشی گوٹھ،نیو پنڈ اور گڈانی پھاٹک روڈ سمیت دیگر علاقے متاثرمتعلقہ حکام منصوبوں کی تکمیل میں دلچسپی نہیں لے رہے ،حکومت نوٹس لے ، شہری

سکھر (نمائندہ دنیا) سکھر میں ترقیاتی کام ادھورے ،تعمیر شدہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکارہونے لگیں، شہریوں کو سفر میں شدید مشکلا ت پیش آنے لگیں، پراناسکھر،نمائش،قریشی گوٹھ،نیو پنڈ،گڈانی پھاٹک روڈ سمیت دیگر علاقوں میں نکاسی و فراہمی آب کے منصوبے تاخیر کا شکار نظر آرہے ہیں۔ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار بیشتر سڑکیں ٹریفک کی روانی میں مسائل پیدا کرنے لگی ہیں۔سڑکوں کے علاوہ شہرمیں نکاسی و فراہمی آب کے منصوبے بھی التوا کا شکار ہیں۔سڑکوں پر گردوغبار ، ملبے کے ڈھیر، گہرے گڑھے شہریوں کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل واری تر روڈ پرخطیر رقم سے سڑکوں کی تعمیر کا کام شروع تو کیا گیا لیکن تاحال اسے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچایاجاسکا ہے ۔ واری تر روڈ پر تعمیر شدہ سڑک کو نکاسی آب کے نظام کے لیے دوبارہ کھود دیاگیا ہے ۔ تعمیراتی کام میں تاخیر کی وجہ سے کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ شہریوں کے مطابق مشکلات کے باوجود ترقیاتی کاموں میں تاخیراہل علاقہ کی سمجھ سے بالا ترہے ۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں آئے دن حادثات کاسبب بھی بن رہی ہیں۔ شہریوں، تاجروں اور سماجی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لیکر بنیادی و بلدیاتی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے ۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ صوبائی وزیر بلدیات سمیت دیگر حکام نوٹس لیں۔ شہریوں کے مطابق بلدیہ اعلیٰ سکھر اور متعلقہ محکموں کے افسران ترقیاتی،نکاسی و فراہمی آب کے منصوبوں کی جلدتکمیل میں دلچسپی نہیں لے رہے ، جس کی وجہ سے منصوبے تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں، جس کا نوٹس لے کر ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنائی جائے تاکہ شہری سکون کاسانس لے سکیں۔

 

