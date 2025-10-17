لاڑکانہ:پاک نیوی میں پرمننٹ کمیشن کورس کیلئے رجسٹریشن شروع
16سال 6 ماہ سے لیکر 23 سال تک کے میٹرک اور انٹر پاس نوجوان اہل ہوں گےآخری تاریخ 2 نومبر ،کراچی، حیدرآباد، سکھر، شہید بینظیر آباد میں سینٹر قائم ہونگے
لاڑکانہ (بیورو رپورٹ) پاکستان نیوی میں پرمننٹ کمیشن کورس کے لیے رجسٹریشن شروع کر دی گئی۔ پاکستان نیوی سکھر کے انچارج آفیسر لیفٹیننٹ کمانڈر فائق علی شاہ کے اعلامیے کے مطابق پی این سی کیڈٹ(2026 اے ) کورس میں رجسٹریشن کیلئے میٹرک اور انٹر پاس غیر شادی شدہ نوجوان جن کی عمر 16 سال 6 ماہ سے 21 سال کے درمیان ہو اور شادی شدہ نوجوان جن کی عمر 17 سے 23 سال کے درمیان ہو اور جن کا قد 5 فٹ 6 انچ ہو، وہ اہل ہوں گے ، ریاضی، فزکس، کمپیوٹر سائنس اور کیمسٹری کے لازمی مضامین کے ساتھ اے / او لیول اور انٹرمیڈیٹ پاس امیدواروں کو ترجیح دی جائے گی، او لیول کا امتحان دینے والے نوجوان جن کے پاس آئی بی سی سی کا سرٹیفکیٹ ہو اور انٹر پری انجینئرنگ کے امتحان دینے والے طلبہ 65 فیصد نمبروں کے اپیئرنس سرٹیفکیٹ کے ساتھ درخواست دے سکتے ہیں،وہ امیدوار جو 15 مئی 2026ء تک امتحان پاس کر لیں گے وہ بھی اپنے ادارے کے سربراہ کی جانب سے جاری کردہ سرٹیفکیٹ پیش کر کے ٹیسٹ میں حصہ لے سکتے ہیں، امتحان میں 60 فیصد سے کم نمبر حاصل کرنے والے امیدواروں کو ٹریننگ سے خارج کر دیا جائے گا، مزید برآں وہ طلبہ جنہوں نے 15 مئی 2025ء سے پہلے فرسٹ ایئر پری میڈیکل کی تعلیم مکمل کی ہو وہ بھی رجسٹریشن کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، کورس کے لیے رجسٹریشن 12 اکتوبر سے شروع ہو چکی ، آخری تاریخ 2 نومبر مقرر کی گئی ہے ۔ ٹیسٹ کیلئے کراچی، حیدرآباد، سکھر اور شہید بینظیر آباد میں سینٹر قائم کیے جائیں گے ۔