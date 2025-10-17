صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنگریو:دھان کی کم قیمت، کٹوتی کے خلاف آبادگاروں کا احتجاج

  • کراچی
پنگریو:دھان کی کم قیمت، کٹوتی کے خلاف آبادگاروں کا احتجاج

کاروباری مراکز بند رہے ، رائس مل مالکان اور تاجر دو برس سے من مانی کر رہےدھان کی مناسب قیمت نہ ملنے پر وزیراعلیٰ ہاؤس کے سامنے احتجاج کرینگے ،آبادگار

پنگریو (نمائندہ دنیا) ضلع بدین میں رائس مل مالکان اور دیگر تاجروں کی جانب سے دھان کی فصل کی کم قیمت پر خریداری اور نمی کو بہانہ بنا کر فی من کٹوتی کرنے کے خلاف ضلع بدین کی آبادگار تنظیموں، سیاسی وسماجی رہنماؤں کی اپیل پر جمعرات کو ٹنڈوباگو میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ ہڑتال کے باعث تمام کاروباری مراکز بند رہے ۔ اس موقع پر آبادگار تنظیموں سیاسی وسماجی رہنماؤں، جماعت اسلامی کے عبد الکریم بلیدی،جی ڈی اے کے دلبر سندھی ،غلام مصطفیٰ ہالیپوٹہ ایڈووکیٹ، سچل ہالیپوٹہ کی قیادت میں باگو واہ چوک پر احتجاج کرتے ہوئے مظاہرہ کیا گیا ۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ گزشتہ دو برس سے رائس ملرز اور تاجر دھان کی فصل مارکیٹ میں آنے پر انتہائی کم قیمت پر خریداری کرتے ہیں اور نمی کا بہانہ بنا کر فی من 3سے 5 کلو کٹوتی بھی کرتے ہیں، جس کے باعث دو برس سے آبادگار طبقہ معاشی بدحالی کا شکار ہے ۔ جبکہ زیریں سندھ کے زراعت سے وابستہ عوام کی جانب سے سندہ حکومت سے دھان کی امدادی قیمت مقرر کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے ، تاہم سندھ حکومت دھان کی خریداری کی امدادی قیمت مقرر کرنے پر خاموش ہے ۔ آبادگار وں نے انتباہ کیا کہ اگر آبادگار وں کو دھان کی مناسب قیمت نہ ملی تو بھرپور تحریک چلائی جائے گی اور وزیراعلیٰ ہاؤس کراچی کے سامنے احتجاج کیا جائے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ