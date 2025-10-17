پنگریو:دھان کی کم قیمت، کٹوتی کے خلاف آبادگاروں کا احتجاج
کاروباری مراکز بند رہے ، رائس مل مالکان اور تاجر دو برس سے من مانی کر رہےدھان کی مناسب قیمت نہ ملنے پر وزیراعلیٰ ہاؤس کے سامنے احتجاج کرینگے ،آبادگار
پنگریو (نمائندہ دنیا) ضلع بدین میں رائس مل مالکان اور دیگر تاجروں کی جانب سے دھان کی فصل کی کم قیمت پر خریداری اور نمی کو بہانہ بنا کر فی من کٹوتی کرنے کے خلاف ضلع بدین کی آبادگار تنظیموں، سیاسی وسماجی رہنماؤں کی اپیل پر جمعرات کو ٹنڈوباگو میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ ہڑتال کے باعث تمام کاروباری مراکز بند رہے ۔ اس موقع پر آبادگار تنظیموں سیاسی وسماجی رہنماؤں، جماعت اسلامی کے عبد الکریم بلیدی،جی ڈی اے کے دلبر سندھی ،غلام مصطفیٰ ہالیپوٹہ ایڈووکیٹ، سچل ہالیپوٹہ کی قیادت میں باگو واہ چوک پر احتجاج کرتے ہوئے مظاہرہ کیا گیا ۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ گزشتہ دو برس سے رائس ملرز اور تاجر دھان کی فصل مارکیٹ میں آنے پر انتہائی کم قیمت پر خریداری کرتے ہیں اور نمی کا بہانہ بنا کر فی من 3سے 5 کلو کٹوتی بھی کرتے ہیں، جس کے باعث دو برس سے آبادگار طبقہ معاشی بدحالی کا شکار ہے ۔ جبکہ زیریں سندھ کے زراعت سے وابستہ عوام کی جانب سے سندہ حکومت سے دھان کی امدادی قیمت مقرر کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے ، تاہم سندھ حکومت دھان کی خریداری کی امدادی قیمت مقرر کرنے پر خاموش ہے ۔ آبادگار وں نے انتباہ کیا کہ اگر آبادگار وں کو دھان کی مناسب قیمت نہ ملی تو بھرپور تحریک چلائی جائے گی اور وزیراعلیٰ ہاؤس کراچی کے سامنے احتجاج کیا جائے گا۔