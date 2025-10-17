صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سندھ میں رواں برس ڈینگی کے 2لاکھ کیس رپورٹ،2 اموات

  کراچی
سندھ میں رواں برس ڈینگی کے 2لاکھ کیس رپورٹ،2 اموات

1594طبی مقامات پر مفت علاج و تشخیص کی سہولت فراہم کر رہے ، ڈاکٹرمشتاقاسپتالوں میں قائم وارڈ3ماہ تک کام کرتے رہیں گے ،ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ملیریا پروگرام

حیدر آباد (نمائندہ دنیا) ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ملیریا کنٹرول پروگرام سندھ ڈاکٹر مشتاق علی شاہ نے کہا ہے کہ سندھ میں رواں برس ڈینگی کے 16لاکھ کیس چیک کیے گئے ، جن میں تقریباً 2لاکھ کیس مثبت آئے ۔ حیدرآباد اورکراچی ایسٹ میں ڈینگی سے متاثرہ 2افرادجان سے ہاتھ دھوبیٹھے ۔ لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ ڈینگی کے علاج کے لیے سندھ بھر میں 1594طبی مقامات پر مفت علاج و تشخیص کی سہولت فراہم کی جارہی ہے ۔ ڈاکٹر مشتاق علی شاہ کا کہنا تھا کہ ڈینگی مچھر صاف پانی میں پیداہوتے ہیں ، اس کا شکار ہونے والے مریض 6 دن تک اس بیماری میں مبتلا رہتے ہیں جس کے بعد یہ خود بخود ختم ہونا شروع ہوجاتی ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ بیماری سے خوفزدہ ہونے کے بجائے اس سے بچا ؤکے لیے زیادہ سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے ۔ جبکہ ڈینگی کے حوالے سے بڑے اور چھوٹے اسپتالوں میں مریضوں کے علاج کیلئے وارڈ بنائے گئے ہیں جو 3ماہ تک بدستور کام کرتے رہیں گے ۔ انہوں نے کہاکہ صوبائی وزیر صحت و سیکریٹری صحت سندھ کی خصوصی ہدایت پر ڈینگی کے مریضوں کے علاج کیلئے زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جارہی ہیں، اس کے ساتھ ہی لیڈی ہیلتھ ورکرز کوبھی متحرک کیا گیا ہے جو گھر گھر جاکر ڈینگی سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے آگاہی فراہم کررہی ہیں۔اس موقع پر لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد و جامشورو کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر علی اکبر ڈاہری، ڈی ایچ اوڈاکٹر پیر غلام حسین حیدرآباد سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے ۔ 

 

