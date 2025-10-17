صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکٹر زبیر احمد شیخ سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ماہرین کمیٹی کے رکن نامزد

  • کراچی
ڈاکٹر زبیر احمد شیخ سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ماہرین کمیٹی کے رکن نامزد

کراچی (اسٹاف رپورٹر) محمد علی جناح یونیورسٹی کراچی کے صدر اور وائس چانسلر ڈاکٹر زبیر احمد شیخ کو سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے قائم کی گئی ماہرین و تکنیکی کمیٹی کا رکن نامزد کیا گیا ہے۔۔۔

یہ کمیٹی چیئرپرسن سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی منظوری سے سندھ ریسرچ سپورٹ پروگرام کے تحت تشکیل دی گئی ہے جس کا مقصد سندھ کی سرکاری جامعات کے تحقیقی منصوبوں کا جائزہ، جانچ اور سفارشات مرتب کرنا ہے ۔ کمیٹی کی تشکیل ایک سال کی مدت کیلئے کی گئی۔ا س موقع پر ڈاکٹر زبیر احمد شیخ نے کہا کہ یہ ذمہ داری میرے لیے باعثِ فخر ہے ، سندھ کی جامعات میں تحقیقی معیار کو بہتر بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے اور میں اپنے تجربے کو استعمال کرتے ہوئے اعلیٰ تعلیم کے فروغ میں مؤثر کردار ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ