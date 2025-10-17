ڈاکٹر زبیر احمد شیخ سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ماہرین کمیٹی کے رکن نامزد
کراچی (اسٹاف رپورٹر) محمد علی جناح یونیورسٹی کراچی کے صدر اور وائس چانسلر ڈاکٹر زبیر احمد شیخ کو سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے قائم کی گئی ماہرین و تکنیکی کمیٹی کا رکن نامزد کیا گیا ہے۔۔۔
یہ کمیٹی چیئرپرسن سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی منظوری سے سندھ ریسرچ سپورٹ پروگرام کے تحت تشکیل دی گئی ہے جس کا مقصد سندھ کی سرکاری جامعات کے تحقیقی منصوبوں کا جائزہ، جانچ اور سفارشات مرتب کرنا ہے ۔ کمیٹی کی تشکیل ایک سال کی مدت کیلئے کی گئی۔ا س موقع پر ڈاکٹر زبیر احمد شیخ نے کہا کہ یہ ذمہ داری میرے لیے باعثِ فخر ہے ، سندھ کی جامعات میں تحقیقی معیار کو بہتر بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے اور میں اپنے تجربے کو استعمال کرتے ہوئے اعلیٰ تعلیم کے فروغ میں مؤثر کردار ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔