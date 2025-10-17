غیرقانونی اور خطرناک عمارتوں کے خلاف کارروائی کا آغاز
لیاری میں عمارت مسمار ، آج 2 مخدوش عمارتوں کو مسمار، دو کو خالی کرایاجائیگا،حکام
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک،آئی این پی)صوبائی وزیرِ بلدیات سید ناصر حسین شاہ کی خصوصی ہدایات پر ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی (ایس بی سی اے ) مزمل حسین ہالیپوٹو کی قیادت میں کراچی میں خطرناک عمارتوں کے خلاف وسیع پیمانے پر انہدامی مہم کا آغاز کردیا گیا ہے ۔ اس مہم کا مقصد شہریوں کی قیمتی جانوں کا تحفظ اور شہر کو محفوظ و پائیدار تعمیرات کی طرف لے جانا ہے ۔تفصیلات کے مطابق ڈیمولیشن اسکواڈ کی جانب سے آگرہ تاج کالونی لیاری میں ارحا آرکیڈ نام سے بنی غیر قانونی عمارت کو مسمار کیا گیا۔ڈائریکٹر ڈیمولیشن ایس بی سی اے ریحان خان نے بتایا کہ ارحا آرکیڈ کو جولائی 2025 میں مخدوش قرار دیا گیا تھا، 60 گز پر گراؤنڈ پلس 7 فلور کی رہائشی عمارت بنائی گئی تھی ۔عمارت میں 14 خاندان رہائش پذیر ہیں، بالائی تین منزلیں خالی کروا لی گئی ہیں۔ رہائشی عمارت بغیر کسی نقشے کی منظوری کے بنائی گئی تھی۔ڈائریکٹر ڈیمولیشن ایس بی سی اے کا کہنا تھا کہ 4 جولائی کو لیاری میں رہائشی عمارت گرنے کے کچھ روز بعد ہی ارحا آرکیڈ کی عمارت بھی مخدوش قرار دی گئی تھی۔حکام کا کہنا تھا کہ ایس بی سی اے ٹیم آج اولڈ سٹی ایریا میں 2 مخدوش عمارتوں کو مسمار اور دو عمارتوں کو خالی کروائے گی۔ڈی جی ایس بی سی اے کے مطابق کراچی میں مجموعی طور پر 540 عمارتوں کو خطرناک قرار دیا گیا۔ خطرناک عمارتوں میں سے 59 کو خالی کرایا جا چکا ہے ۔