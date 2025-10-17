پارکس کے کمرشل استعمال کیخلاف فیصلہ معطل کرنیکی استدعا
میئر کی سپریم کورٹ میں اپیل دائر،اپوزیشن لیڈر اور 9ٹاؤن چیئرمین فریقسہولتوں کے عوض رقم وصولی کو کمرشل سرگرمی نہ سمجھی جائے ، درخواست
کراچی (اسٹاف رپورٹر)میئر کراچی مرتضیٰ وہاب اور ڈائریکٹر پارکس نے پارکس کے کمرشل استعمال سے متعلق سندھ ہائیکورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں دائر کردی ہے ۔ درخواست میں مؤقف اختیار کیا گیا ہے کہ سندھ ہائیکورٹ نے گزشتہ ماہ پارکس کے کمرشل استعمال کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کیے گئے معاہدوں کو کالعدم قرار دیا تھا۔ درخواست میں سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا رفاہی پلاٹوں پر شہریوں کو سہولیات دینے کے عوض رقم وصول کرنا کمرشل سرگرمی تصور کی جا سکتی ہے ؟ یہ آئینی اور قانونی نوعیت کا سوال ہے جس پر عدالتِ عظمیٰ کی وضاحت ضروری ہے ۔ میئر کراچی اور کے ایم سی نے سپریم کورٹ سے سندھ ہائیکورٹ کے فیصلے کو معطل کرنے کی استدعا بھی کی ہے ۔ درخواست میں اپوزیشن لیڈر سٹی کونسل سیف الدین ایڈووکیٹ اور جماعتِ اسلامی کے 9 ٹاؤن چیئرمینز کو فریق بنایا گیا ہے ۔ واضح رہے کہ گزشتہ اگست میں انہی چیئرمینز نے پارکس کے کمرشل استعمال کے خلاف سندھ ہائیکورٹ میں درخواست دائر کی تھی جس پر عدالت نے پارکس میں تجارتی سرگرمیوں پر پابندی عائد کردی تھی۔ ٹاون چیئرمینز نے عدالتی فیصلے کے باوجود پارکوں میں جاری تقریبات و تجارتی سرگرمیوں پر توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کررکھی ہے ۔