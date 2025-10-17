صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ارباب اختیار اور علماء دانشمندانہ فیصلے کریں،مفتی منیب الرحمن

  • کراچی
روئیوں میں اعتدال،ایک دوسرے کے موقف کو سمجھنا وقت کی ضرورت ہےسانحہ مریدکے حد سے زیادہ طاقت کے استعمال کا نتیجہ ہے ،پریس بریفنگ

کراچی (اسٹاف رپورٹر)ملی یکجہتی کونسل صوبہ سندھ کے وفد نے صوبائی صدر اسد اللہ بھٹو اور صوبائی جنرل سیکٹری علامہ قاضی احمد نورانی کے ہمراہ سانحہ مرید کے اور وطن عزیز کو درپیش داخلی اور خارجی حالات کے تنازعہ میں مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن سے ملاقات کی۔ اس موقع پر جمعیت علمائپاکستان یوتھ ونگ کے صدر راوعبدالرحمٰن ، سابق ایم این اے حسین محنتی اور دیگر رہنمائبھی موجود تھے ۔ باہمی مشاورت اورغوروخوص کے بعد پریس بریفنگ میں مفتی منیب الرحمن نے کہا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ارباب اختیار اور علمائدانشمندانہ فیصلے کریں، روئیوں میں اعتدال اور ایک دوسرے کے موقف کو سمجھنا وقت کی ضرورت ہے ۔ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کے تمام طبقات کے ساتھ مساویانہ سلوک کرے ۔ سانحہ مریدکے حد سے زیادہ طاقت کے استعمال کا نتیجہ ہے ۔ معاملات کے حل کیلئے قومی مشاورت کی ضرور ت ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مغربی اور مشرقی سرحدوں کی صورتحال کسی بھی احتجاج کی متحمل نہیں۔ افغانستان کی حکومت اپنے روئیوں پر غور کرے اور اپنے محسنوں کو مخالف نہ بنائے ۔ سانحہ مرید کے کے ز خمیوں کا علاج معالجہ اور شہدا کی تدفین باوقار طریقے سے کی جائے ۔ حکومت اپنا قانونی حق استعمال کرے لیکن جبر سے گریز کرے ۔ سپریم کورٹ کے ججز کی نگرانی میں اعلیٰ عدالتی کمیشن قائم کرے اور حقائق سامنے لائے جائیں تا کہ افواہوں کو پھلنے کا موقع نہ ملے ۔ 

 

