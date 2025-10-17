صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی پی، ایم کیو ایم، ن لیگ اور پی ٹی آئی سب اس جرم میں برابرکے شریک کے الیکٹرک کی 50ارب کی بوگس بلنگ شہریوں پر ظلم ہے ،پریس کانفرنس

کراچی (اسٹاف رپورٹر)امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے نائب امیر کراچی و اپوزیشن لیڈر کے ایم سی سیف الدین ایڈووکیٹ کے ہمراہ بد امنی،مسلح ڈکیتیوں کی بڑھتی وارداتوں میں شہریوں کی اموات اورعوام کے دیگر مسائل کے حوالے سے ادارہ نورحق میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 22 سال گزرنے کے باوجود کے فور منصوبہ مکمل نہ ہونا حکمرانوں کی نااہلی اور کراچی دشمنی کا کھلا ثبوت ہے ۔ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، ن لیگ اور پی ٹی آئی سب اس جرم میں برابر کے شریک ہیں،جماعت اسلامی نے ریڈ لائن منصوبے پر ایکشن کمیٹی تشکیل اور کیمپ آفس بھی قائم کردیا گیا ہے ، ہمارا مطالبہ ہے کہ ریڈ لائن منصوبے کے اطراف کے کاروباری افراد کو معاوضہ دیا جائے ۔انہوں نے کہاکہ20سال قبل کے الیکٹرک کی نجکاری اس معاہدے کے تحت کی گئی تھی کہ بجلی کی فراہمی بہتر بنائی جائے گی، مگر آج بھی شہری 18، 18 گھنٹے لوڈشیڈنگ جھیلنے پر مجبور ہیں۔شہری تو بھاری بل دینے کے باوجود اندھیرے میں رہ رہے ہیں، کے الیکٹرک کی 50 ارب روپے کی بوگس بلنگ شہریوں پر ظلم ہے ۔ رواں سال اسٹریٹ کرائم کی 47 ہزار سے زائد وارداتیں رپورٹ ہوئیں جن میں 34 ہزار موٹر سائیکل اور 13 ہزار موبائل چھیننے گئے ۔

 

