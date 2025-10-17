اساتذہ جدید تدریسی طریقے اپنائیں،سید سردار علی شاہ
بیسٹ ٹیچنگ پریکٹس ہی استاد کو اعلیٰ مقام تک لے جاتی ہے،وزیر تعلیم پیشے کو باوقار بنانے کیلئے سندھ میں ٹیچرز لائسنس پالیسی نافذ کی ، خطاب
کراچی(اسٹاف رپورٹر)وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ نے کہا کہ اساتذہ روایتی تدریس سے آگے بڑھتے ہوئے جدید اور تخلیقی طریقے اپنائیں، کیونکہ بیسٹ ٹیچنگ پریکٹس ہی وہ زینہ ہے جو ایک استاد کو اعلیٰ مقام تک لے جا سکتی ہیں۔ یہ بات انہوں نے بیسٹ ٹیچنگ پریکٹس کمپٹیشن 2025 کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔تقریب میں صوبائی وزیر کے ہمراہ سیکریٹری اسکول ایجوکیشن زاہد علی عباسی، اسپیشل سیکریٹری سید جنید شاہ، اسٹیڈا کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سید رسول بخش شاہ، چیف پروگرام منیجر آر ایس یو ڈاکٹر جنید سموں کے علاوہ معروف سماجی شخصیت شہزاد رائے ، اسٹیڈا بورڈ کے اراکین، تعلیمی افسران، اساتذہ اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اپنے خطاب میں سید سردار علی شاہ نے اساتذہ کو زبردست خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ استاد کا وقار اُس وقت بلند ہوگا جب معاشرہ اجتماعی طور پر اس کی اہمیت کو تسلیم کرے ۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ کے عالمی دن کی تقریب مؤخر اس لیے کی گئی تاکہ اُن اساتذہ سے اظہارِ یکجہتی کیا جا سکے جو اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے تھے ۔آج کی تقریب ان تمام اساتذہ کے نام ہے جنہوں نے اپنی تربیت اور تعلیم کے ذریعے معاشرے کو بہترین انسان دیے ،جن قوموں نے استاد کو عزت دی، وہی دنیا میں ترقی کی راہ پر گامزن ہوئیں۔انہوں نے بتایا کہ سندھ میں استاد کے پیشے کو باوقار بنانے کیلئے ٹیچرز لائسنس پالیسی نافذ کی گئی ہے ، جو تدریس کے معیار کو بہتر بنانے کی اہم پیش رفت ہے ۔