موٹر سائیکل لفٹنگ میں ملوث 4رکنی گروہ گرفتار

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)نبی بخش پولیس کی انٹیلی جنس بیسڈ ٹارگٹڈ کاروائی میں موٹر سائیکل لفٹنگ میں ملوث 4 رکنی گروہ گرفتارکرلیا گیا۔

ملزمان سے مختلف تھانوں سے چوری و چھینی ہوئی 7 موٹر سائیکلیں برآمد ہوئیں۔ملزمان کی شناخت عبد الرحمٰن عرف طیب، دانیال عرف دانی اور عابد کے نام سے ہوئی ہے ۔ملزمان کو انٹیلی جنس بیسڈ ٹارگٹڈ کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ابتدائی تفتیش کے مطابق یہ گینگ گارڈن اور اس کے اطراف اور شہر کے مختلف علاقوں سے موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں کرتے تھے ، ملزمان موٹر سائیکل چوری کرنے کے بعد مختلف حصوں میں کھول کر بیچتے تھے۔

 

