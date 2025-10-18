صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لسبیلہ :سی آئی اے کی کارروائی،5کلوچرس برآمد،3ملزم گرفتار

لسبیلہ :سی آئی اے کی کارروائی،5کلوچرس برآمد،3ملزم گرفتار

سکھر میں 3موٹر سائیکل لفٹر،2موبائل چور پکڑے گئے ،مقدمات درجملزموں کے قبضے سے مسروقہ موٹرسائیکل،موبائل فون ودیگر اشیا برآمد

 لسبیلہ ،سکھر (نمائندگان دنیا) کوئٹہ سے کراچی چرس اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا کر بیلہ پولیس نے 3 ملزمان کو گرفتار کرلیا، جبکہ سکھر میں 3 موٹر سائیکل لفٹر اور 2 موبائل چور پولیس نے حراست میں لے لئے ۔ تفصیلات کے مطابق سی آئی اے ٹیارہ چیک پوسٹ نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے کوئٹہ سے کراچی جانے والی ایک مہران کار رجسٹریشن نمبرAAA-492 کی تلاشی لی تو ڈکی سے ایک بیگ سے 5 کلو گرام اعلیٰ کوالٹی کی چرس برآمد ہوئی۔ پولیس نے کار ڈرائیور محمد شعیب ولد محمد عیسیٰ دیگر دو افراد بلال احمد ولد محمد عیسیٰ اور محمد حنظلہ ولد عبدالرحیم کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا۔ دوسری جانب سکھر پولیس نے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث گروہ کے 3 کارندے گرفتار کرکے مسروقہ موٹر سائیکل اور ماسٹر چابی برآمد کرلی، ترجمان پولیس نے گرفتاری کی تصدیق کی ہے ، ملزمان میں عبید اللہ شیخ، علی عباس گڈانی اور غلام مصطفیٰ عرف گل میر سومرو شامل۔ جن کیخلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔ دوسری جانب ترجمان سکھر پولیس کے جاری بیان کے مطابق ایس ایچ او تھانہ روہڑی نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے حدود میں کامیاب کارروائی کرتے ہوئے موبائل فون چوری واردات میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔زیر حراست ملزمان کے قبضے سے چوری شدہ مسروقہ ایک عدد موبائل فون برآمد کیا گیا۔گرفتار ملزمان میں شاہنواز مہر اور جواد علی سولنگی شامل ہیں۔

 

