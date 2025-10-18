صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محراب پور :ٹریفک حادثے میں نوجوان جاں بحق، 1لاش ملی

  کراچی
محراب پور (نمائندہ دنیا) ٹھارو شاہ پولیس کا کہنا ہے کہ تیز رفتار موٹر سائیکل پھسل جانے کے باعث ارسلان بھان نامی نوجوان دماغی چوٹ لگنے سے جاں بحق ہوگیا۔۔۔

 حادثہ میں سمیر منگی نامی نوجوان زخمی ہوا جسے نازک حالت کے باعث ابتدائی طبی امداد کے بعد نوابشاہ اسپتال منتقل کر دیا گیا، حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا، دوسری جانب مورو پولیس ذرائع کے مطابق باندھی رابطہ سڑک پر ریلوے لائن کے قریب سے ایک نوجوان کی لاش ملی جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا، پولیس نے مزید بتایا کہ نوجوان کی شناخت وارڈ نمبر 23 درس کے رہائشی خدا بخش عرف بادشاہ ولد علی حسن سومرو کے نام سے ہوئی ہے لاش ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہے ، مرحوم کے بھائی شہ میر سومرو کے مطابق بھائی دکان سے بینک کی قسط جمع کرانے کے لئے گیا تھا۔

 

