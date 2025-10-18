ڈوکری:درختوں کی غیر قانونی کٹائی پر ڈرائیور گرفتار، ٹریکٹر ضبط
گاجیدیرو میں محکمہ جنگلات کی رینجرز کے ہمراہ کارروائی، دیگر ملزمان فرار ہوگئے
ڈوکری(نمائندہ دنیا) تحصیل ڈوکری کے کچے کے علاقے میں واقع گاجیدیرو فاریسٹ میں نامعلوم مسلح افراد کی جانب سے درختوں کی غیر قانونی کٹائی کی اطلاع پر محکمہ جنگلات ڈوکری کے رینج فاریسٹ آفیسر کریم بخش منگریو کی سربراہی میں رینجرز اور گارڈز سمیت ملازمین نے کارروائی کی، جس پرمسلح افراد فرار ہو گئے اور درختوں سے بھرا ہوا ٹریکٹر چھوڑ گئے ۔ اطلاع ملنے پر ڈویژنل فاریسٹ آفیسر لاڑکانہ عبدالحلیم برڑو موقع پر پہنچے اور ضبط شدہ ٹریکٹر ٹرالی کو قبضے میں لے کر فتح پور تھانے منتقل کیا، جہاں ٹریکٹر ڈرائیور زبیر پنھور کو گرفتار کر کے 17 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیاگیا ۔اس موقع پر ایس ایچ او فتح پور عبدالحمید سانگی نے بتایا کہ جنگلات کی غیر قانونی کٹائی میں ملوث ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور دیگر ملزمان کو ہر صورت گرفتار کیا جائے گا۔ڈویژنل فاریسٹ آفیسر عبدالحلیم برڑو نے کہا کہ سندھ ہائی کورٹ اور سندھ حکومت کی ہدایات کے مطابق جنگلات کی غیر قانونی کٹائی میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائیاں جاری ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ گاجیدیرو جنگل میں درختوں کی کٹائی کی اطلاع ملتے ہی فوری کارروائی عمل میں لائی گئی ہے اور ہر صورت جنگلات کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔