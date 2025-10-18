صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سانگھڑ: تجاوزات کے باعث ٹریفک جام معمول بن گیا، شہری پریشان

  • کراچی
سانگھڑ: تجاوزات کے باعث ٹریفک جام معمول بن گیا، شہری پریشان

سانگھڑ (نمائندہ دنیا)سانگھڑ شہر میں روزانہ گھنٹوں ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا، خصوصاً اسکولوں کے اوقات میں شہر کے مرکزی راستے رکشوں، وینوں اور بسوں سے بھر جاتے ہیں۔۔۔

 جس کے باعث طلبا و طالبات اور شہریوں کو شدید اذیت اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، شہری حلقوں کا کہنا ہے کہ اگر انتظامیہ بائی پاس روڈ کو فعال کردے تو ٹریفک کے مسائل میں نمایاں کمی آسکتی ہے ، شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سانگھڑ، ڈی ایس پی ٹریفک سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پرتجاوزات کیخلاف مؤثر اقدامات کرتے ہوئے ٹریفک نظام کو بہتر بنائیں اور اسکول کے اوقات میں خصوصی ڈیوٹیاں لگائی جائیں۔

 

