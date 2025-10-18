صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرپورخاص:حیسکو افسران کیخلاف صارفین کی شکایات بڑھ گئیں

  • کراچی
میرپورخاص (نمائندہ دنیا) سٹی سب ڈویژن کے ایک صارف نے اپنی ایک درخواست میں حیسکو افسران کو لکھا ہے کہ غلام نبی ولد عبد المجید کے نام کے لیے انہوں نے شریف لائن مین کو نیو میٹر کے لیے فائنل اور چار ہزار روپے دیے ہیں۔۔۔

 ایک ماہ گزر جانے کے باوجود نہ تو میٹر لگا، نہ ہی دفتر سے کوئی تسلی بخش جواب دیا جاتا ہے ، دوسری جانب ایک صارف عبدالعزیز نے اپنا میٹر پی ڈی(عارضی طور پر بند کرانے ) کے لیے تین ماہ قبل تحریری درخواست دی اور بجلی کا بل بھی کلیئر کر کے کاپی متعلقہ ادارے کے آفس میں جمع کروادی مگر تین مہینے سے مسلسل بجلی کا بل بھیجا جارہا ہے ، اسی طرح دیگر صارفین کی شکایتیں بھی سامنے آرہی ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ جب ہم میٹر بند کروانے کی درخواست دیتے ہیں یا نئے میٹر کی درخواست جمع کرواتے ہیں تو عمل نہیں کیا جاتا ہے۔

 

