میرپورخاص:لڑکی کی پراسرار ہلاکت، متضاد بیانات نے معاملہ الجھا دیا

میرپورخاص:لڑکی کی پراسرار ہلاکت، متضاد بیانات نے معاملہ الجھا دیا

والدہ اور اسپتال انتظامیہ کے متضاد بیانات، انکوائری کیلئے 3رکنی کمیٹی تشکیل

میرپورخاص(نمائندہ دنیا) ریلوے کوارٹر کی رہائشی 17 سالہ نیہا نامی لڑکی کی پراسرار موت کا معمہ تاحال حل نہ ہو سکا۔ واقعے سے متعلق سامنے آنے والے دو مختلف بیانات نے معاملے کو مزید مشکوک بنا دیا ہے ، ایک جانب ڈی ایس پی اسلم جاگیرانی کا کہنا ہے کہ نیہا کی والدہ نے بتایا کہ بیٹی کو پیٹ میں تکلیف تھی۔ وہ محلے کی ایک خاتون کے ہمراہ پہلے اولڈ سول اسپتال اور پھر نیو سول اسپتال گئی، جہاں ڈاکٹر کی تاخیر کے باعث شاید موت واقع ہوگئی جبکہ دوسری جانب ڈیوٹی ڈاکٹر نے اپنے بیان میں بتایا کہ جب لڑکی اسپتال لائی گئی تو وہ پہلے ہی مر چکی تھی، ڈاکٹر کے مطابق لاش محلے کے چند افراد اسپتال لائے تھے ، اور جب فیملی کے بارے میں پوچھا گیا تو سب محلہ دار تھے ، والدہ ساتھ نہیں تھی اور نہ ہی کوئی فیملی ممبر تھا پھر 35 سے 40 منٹ بعد نیہا کی والدہ اسپتال پہنچیں، کچھ دیر بعد صائمہ مغل نامی خاتون آئی اور مبینہ زبردستی لاش لے گئی، ڈاکٹر کے مطابق انتظامیہ نے لاش لے جانے کی اجازت نہیں دی تھی، اور کنٹرول روم سمیت پولیس کو بھی اطلاع دی، تاہم پولیس ایک گھنٹے تک نہیں پہنچی، دوسری جانب لڑکی کے موبائل کال اور وائس میسج نے واقعہ کو پراسرار بنا دیا، جس کا نوٹس لیتے ہوئے ایس ایس پی نے مکمل تحقیقات کیلئے تین رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔

 

