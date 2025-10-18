صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حیدر آباد :کارو کاری، قبائلی جرگوں کیخلاف بھوک ہڑتال

  • کراچی
جرگے خواتین کے قتل و فروخت کے مراکز بن چکے ،فیصلے آئین و قانون کی خلاف ورزی عدالتی اصلاحات کے ذریعے سستا اور فوری انصاف فراہم کیا جائے ، رہنما سندھیانی تحریک

حیدر آباد (نمائندہ دنیا) غیرت کے نام پر خواتین کے قتلِ عام (کارو کاری) اور قبائلی جرگوں کے خلاف سندھیانی تحریک کی جانب سے پریس کلب کے سامنے بھوک ہڑتال کی گئی۔ جس سے خطاب کرتے ہوئے سندھیانی تحریک کی مرکزی صدر عمرہ سموں، مرکزی رہنما صبحانی ڈاہری، حسنہ راہوجو، صائمہ منگنہار اور دیگر نے کہا کہ سندھ میں کارو کاری کے نام پر عورتوں کی خرید و فروخت کا کاروبار جاری ہے ۔ قبائلی جرگے عورتوں کے قتل و فروخت کے مراکز بن چکے ہیں۔ سندھ کی عورتیں بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں۔ عورتوں کے خلاف بڑھتی ہوئی زیادتیاں، کارو کاری کے ذریعے قتل اور قبائلی جرگوں کے عورت دشمن فیصلے آئین اور قانون کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ تحریک کی رہنماؤں نے کہا کہ حکمراں جماعتیں جاگیرداروں اور سرداروں کی سیاسی سرپرستی کر رہی ہیں، عورتوں کے قتل اور کارو کاری جیسے مظالم جاری ہیں تحریک نے مطالبہ کیا کہ سندھ میں عورتوں کے تحفظ کے لیے قبائلی جرگوں پر فوری پابندی عائد کی جائے ۔ عدالتی اصلاحات کے ذریعے سستا اور فوری انصاف فراہم کیا جائے ۔ قبائلی جرگوں اور غیر قانونی فیصلے کرنے والے سرداروں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے ۔ غیرت کے نام پر عورتوں کی فروخت اور قتل میں ملوث افراد کو گرفتار کر کے عبرت ناک سزا دی جائے۔

 

