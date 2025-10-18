مقامی ٹرانسپورٹر کو بھتے کی پرچی موصول
کراچی(اسٹاف رپورٹر)ڈسٹرکٹ ملیر میں بھتہ خوری کی وارداتیں معمول بن گئیں۔شاہ لطیف ٹاؤن میں مقامی ٹرانسپورٹر سے 10 لاکھ روپے بھتہ طلب ملزمان نے بھتے کی پرچی کے ساتھ پستول کی گولی بھی بھیجی عدم ادائیگی پر قتل سمیت سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیں گئیں۔
بھتہ نہ دینے پر ملزمان نے ٹرانسپورٹر کے پلاٹ کی تعمیرات بھی مسمار کردیں ملزمان نے پلاٹ کی دیواریں مسمار کرنے کے دوران ہوائی فائرنگ بھی کی واقعہ کا مقدمہ تھانہ شاہ لطیف میں ٹرانسپورٹر سرفراز کی مدعیت میں درج کرلیا گیا۔مقدمے میں در محمد، یاسین، غالب ڈومکی، اکبر، شمس عرف زبیر نامی ملزمان کو نامزد کیا گیا۔پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ کا مقدمہ درج کرکے تفتیش اسپیشل انویسٹی گیشن یونٹ منتقل کردی گئی ۔