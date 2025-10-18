داؤد یونیورسٹی کے وکیل سے جواب طلب
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ نے داؤد یونیورسٹی کے طلبا کے داخلے کی منسوخی کے خلاف دائر درخواست پر یونیورسٹی کے وکیل سے جواب طلب کرلیا ہے۔
سماعت کے دوران یونیورسٹی کے وکیل نے وکالت نامہ جمع کرایا۔ درخواست گزار کے وکیل عثمان فاروق ایڈووکیٹ نے مؤقف اختیار کیا کہ طلبا کے امتحانات قریب ہیں اور داخلے منسوخ ہونے سے ان کا تعلیمی مستقبل خطرے میں ہے ۔ انہوں نے کہا کہ انضباطی کمیٹی کی سفارشات پر سنڈیکیٹ کے فیصلے سے قبل ہی طلبا کے داخلے بند کر دیے گئے جبکہ نہ کوئی انکوائری کی گئی اور نہ طلبا کو اپنا مؤقف پیش کرنے کا موقع دیا گیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ طلبا پر لڑائی جھگڑے کے الزامات لگائے گئے مگر کوئی شواہد پیش نہیں کیے گئے لہٰذا داخلے منسوخ کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے اور طلبا کو امتحانات میں شرکت کی اجازت دی جائے ۔ عدالت نے داؤد یونیورسٹی کے وکیل سے تفصیلی جواب طلب کرتے ہوئے سماعت 2 دسمبر تک ملتوی کردی۔