انیس قائم خانی کی آصف علی سے تعزیت
کراچی(اسٹاف رپورٹر)متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی مرکزی کمیٹی کے سینئر رکن انیس احمد قائم خانی نے رُکن سی او سی آصف علی خان سے و اہلخانہ ان کے گھر پر ملاقات کی۔۔۔
جس میں انہوں نے آصف علی خان سے چھوٹے بھائی بہن کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہیں صبر کی تلقین کی اور دعا کی۔جبکہ انیس احمد قائمخانی نے ایم کیو ایم شعبہ اطلاعات کے رکن عامر جمیل مرحوم کے لواحقین سے بھی ملاقات کی اور عامر جمیل کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہیں صبر کی تلقین کی اور دعا کی۔علاوہ ازیں انیس احمد قائمخانی نے ایم کیو ایم لیبر ڈویژن کے انچارج ارشد انصاری کے گھر جاکر والد کی خیریت دریافت کی۔