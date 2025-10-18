واش منصوبے کو دیگر اضلاع تک پھیلائیں گے ، سلیم بلوچ
کراچی(اسٹاف رپورٹر)وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی برائے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ و دیہی ترقی سلیم بلوچ نے کہا ہے کہ واٹر ایڈ کے تحت واش پراجیکٹ خواتین کی بنیادی صحت سے متعلق انقلابی کام کررہا ہے۔۔۔
پانی بنیادی ضرورت ہے جس کو مدنظر رکھتے ہوئے محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ نے اپنا کردار ادا کیا اور منصوبے کی تکمیل کیلئے حکومت سندھ نے ہر ممکن مدد کی ہے ۔ ان خیالات کا اظہار ا نہوں نے مقامی ہوٹل میں واٹر ایڈ کے تحت خواتین کی بنیادی صحت سے متعلق واش سیمینار سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر سیمینار میں اراکین سندھ اسمبلی ہیر سوہو، کرن مسعود، کنٹری ڈائریکٹر میاں محمد جنید، صوبائی ہیڈ راحیماں اور شرکاء کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ا نہوں نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی خصوصی ہدایت کے تحت دیہی علاقوں میں پانی کی فراہمی کیلئے نہری نظام، مزید آر اوز و الٹرافلٹریشن پلانٹس پر کام جاری ہے ۔