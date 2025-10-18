صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس افسران کے تقرر و تبادلے

  کراچی
پولیس افسران کے تقرر و تبادلے

کراچی (این این آئی)شہر قائد میں ایڈیشنل آئی جی کراچی نے پولیس افسران کے تبادلے و تقرریوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔

نوٹیفکیشن کے تحت تین ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پولیس (ڈی ایس پی)کو مختلف اہم ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔نوٹیفکیشن کے مطابق، ڈی ایس پی چودھری غلام صفدر کو اسپیشل سکیورٹی یونٹ (ایس ایس یو)، کراچی رینج میں تعینات کیا گیا ہے ۔جبکہ ڈی ایس پی سید ذوالفقار حیدر جعفری کو ڈی ایس پی سکیورٹی زون ون کراچی رینج کی ذمہ داری سونپی گئی ہے ۔اسی طرح ڈی ایس پی اعجاز حسین کو ہائی کورٹ بلڈنگ کا سکیورٹی انچارج مقرر کیا گیا ہے ۔

 

