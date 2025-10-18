صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سندھ گورنمنٹ چلڈرن اسپتال کی بندش تشویشناک ، پاسبان

  • کراچی
کراچی (این این آئی)پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کے وائس چیئرمین رفیق احمد خاصخیلی اور سندھ کے ضلعی صدور ارشد آرائیں، نور محمد چانڈیو اور مبین اجن نے مشترکہ بیان میں نارتھ ناظم آباد ٹاؤن میں۔۔۔

 واقع سندھ کے دوسرے بڑے بچوں کے سرکاری اسپتال کی بندش پر شدید تشویش اور افسوس کا اظہار کیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ سندھ میں پہلے ہی طبی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ غریب عوام دور دراز علاقوں سے علاج کے لیے کراچی جیسے بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ ایسے میں ایک بچوں کا بڑا اسپتال بند ہونا انتہائی افسوسناک اور ناقابل قبول ہے ۔ یہ معاملہ صرف ایک اسپتال کی بندش تک محدود نہیں بلکہ یہ عوام کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے ۔ بچوں کے علاج کی سہولت بند کرنا ان کی زندگیوں سے کھیلنے کے مترادف ہے ۔ 

 

