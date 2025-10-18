صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جماعت اسلامی نے ہمیشہ تنقید کی سیاست کی،کرم اللہ وقاصی

کراچی (اسٹاف رپورٹر) بلدیہ عظمیٰ کراچی میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر کرم اللہ وقاصی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ منعم ظفر صاحب روز پریس کانفرنس کے بجائے اپنے ٹاؤن چیئرمینز پر توجہ دیں۔۔۔

سڑکوں،پانی یاصفائی کے مسائل آپ کے زیر انتظام علاقوں میں زیادہ ہیں،اس شہر کی خدمت کے دعویدار آپ رہے ہیں،تین دفعہ آپ کے میئر اس شہر میں رہے لیکن مسائل حل نہ کرسکے ،جماعت اسلامی نے ہمیشہ تنقید کی سیاست کی ہے ،لیکن حقیقت سے ہمیشہ بہت دور رہے ہیں،روز ٹی وی کیمروں کے سامنے بیٹھ کر سیاست کرتے آئے ہیں یا سوشل میڈیا پر تنقید کے نشتر چلادیتے ہیں پر عملی کام سے بہت دور ہیں،میئر کراچی مرتضی وہاب جب جماعت اسلامی کے ٹاؤنزکی حقیقت سب کے سامنے لائے اور ٹاؤنزکے بجٹ کی تفصیلات جاری کیں تو تب جاکر جماعت اسلامی کے ٹاؤنز چیئرمینزکوہوش آیا۔

 

