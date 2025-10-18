صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت مذہبی ولسانی فسادات کراکر سازش کررہا ،شاداب رضا

  • کراچی
بھارت مذہبی ولسانی فسادات کراکر سازش کررہا ،شاداب رضا

فتنہ الخوارج،فتنہ الہندوستان خطے میں امن کے دشمن،ملک کی سلامتی کیلئے خطرہ دھمکیوں میں آنے والے نہیں،دہشتگردوں کاقلع قمع کیا جائے ،سربراہ سنی تحریک

کراچی (این این آئی)سربراہ پاکستان سنی تحریک شاداب رضا نقشبندی نے کہا ہے کہ فتنہ الخوارج،فتنہ الہندوستان خطے میں امن کے دشمن اور ملک کی سلامتی کیلئے خطرہ ہیں ،دہشتگردوں کو ہر سطح پر قلع قمع کیا جائے ،پاکستان کے عوام قومی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں ،ملک کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے بھارت خوفزدہ ہے ،اس کی ہر سازش کو اتحاد ویکجہتی سے ناکام بنائیں گے ،انتہاپسندی پھیلانے والے ملک کے وفادار نہیں وہ بیرونی قوتوں کے ایجنٹ ہیں ،بھارت مذہبی ولسانی فسادات کرا کر ملک کو کمزور کرنے کی سازش کررہا ہے ،پاکستان کے عوام بھارت کی چال بازیوں اور سازشوں کو کسی طور بھی کامیاب ہونے نہیں دینگے۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے بھارتی سازشوں اور دھمکیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کیا۔

شاداب رضا نقشبندی نے کہا کہ بھارتی گھمنڈاور اشتعال انگیز بیانات سے جنوبی ایشیاء میں امن کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے ،معرکہ حق کو پانچ ماہ گزر گئے ، بھارت سیاسی طور پر من گھڑت کہانیوں سے اپنی ہار چھپارہا ہے ،دھونس دھمکیوں میں آنے والے نہیں، بھارت نے کوئی غلطی کی تو پوری طاقت سے جواب دیا جائیگا ۔انہوں نے کہا کہ ملک کی سلامتی ودفاع کیلئے پوری قوم متحدہ اور قومی اداروں کے ساتھ ہے ،پاکستان کے عوام ملک دشمن قوتوں کے خلاف سیسہ پالائی دیوار ثابت ہونگے ،بھارت نے جارحیت کی ناپاک جسارت کی تو پاکستان کے عوام اینٹ کا جواب پتھر سے دینگے ،پاک افواج کی معرکہ حق میں کامیابی کو پوری دنیا تسلیم کررہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

عالمی منظرنامہ ماضی کی نسبت کہیں زیادہ پیچیدہ ہو چکا ،جنرل ساحر شمشاد

پی ٹی سی ایل اور مرکنٹائل کے مابین سٹرٹیجک شراکت داری

سینٹرل پولیس دفتر میں آپریشنل کمانڈرز کانفرنس ،اہم ہدایات جاری

ڈی آئی جی کا ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ ،امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا

ماحولیاتی آلودگی کے خاتمہ کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے ،مصدق ملک

عوام نے انتشار کی پالیسی مسترد کر دی علما کا کردار قابل ستائش ،ڈپٹی کمشنر مری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ