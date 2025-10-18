بھارت مذہبی ولسانی فسادات کراکر سازش کررہا ،شاداب رضا
فتنہ الخوارج،فتنہ الہندوستان خطے میں امن کے دشمن،ملک کی سلامتی کیلئے خطرہ دھمکیوں میں آنے والے نہیں،دہشتگردوں کاقلع قمع کیا جائے ،سربراہ سنی تحریک
کراچی (این این آئی)سربراہ پاکستان سنی تحریک شاداب رضا نقشبندی نے کہا ہے کہ فتنہ الخوارج،فتنہ الہندوستان خطے میں امن کے دشمن اور ملک کی سلامتی کیلئے خطرہ ہیں ،دہشتگردوں کو ہر سطح پر قلع قمع کیا جائے ،پاکستان کے عوام قومی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں ،ملک کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے بھارت خوفزدہ ہے ،اس کی ہر سازش کو اتحاد ویکجہتی سے ناکام بنائیں گے ،انتہاپسندی پھیلانے والے ملک کے وفادار نہیں وہ بیرونی قوتوں کے ایجنٹ ہیں ،بھارت مذہبی ولسانی فسادات کرا کر ملک کو کمزور کرنے کی سازش کررہا ہے ،پاکستان کے عوام بھارت کی چال بازیوں اور سازشوں کو کسی طور بھی کامیاب ہونے نہیں دینگے۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے بھارتی سازشوں اور دھمکیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کیا۔
شاداب رضا نقشبندی نے کہا کہ بھارتی گھمنڈاور اشتعال انگیز بیانات سے جنوبی ایشیاء میں امن کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے ،معرکہ حق کو پانچ ماہ گزر گئے ، بھارت سیاسی طور پر من گھڑت کہانیوں سے اپنی ہار چھپارہا ہے ،دھونس دھمکیوں میں آنے والے نہیں، بھارت نے کوئی غلطی کی تو پوری طاقت سے جواب دیا جائیگا ۔انہوں نے کہا کہ ملک کی سلامتی ودفاع کیلئے پوری قوم متحدہ اور قومی اداروں کے ساتھ ہے ،پاکستان کے عوام ملک دشمن قوتوں کے خلاف سیسہ پالائی دیوار ثابت ہونگے ،بھارت نے جارحیت کی ناپاک جسارت کی تو پاکستان کے عوام اینٹ کا جواب پتھر سے دینگے ،پاک افواج کی معرکہ حق میں کامیابی کو پوری دنیا تسلیم کررہی ہے ۔